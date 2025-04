PNRR, il ministro Foti: “La proroga del termine del 30 giugno è impossibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda la proroga del termine del 30 giugno, non funziona così facilmente per noi: bisogna modificare tre regolamenti europei, di cui uno approvato all’unanimità da 27 Paesi europei, il che ci dice che è un’impresa tecnicamente impossibile”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, alla presentazione delle attività di Anci e Invitalia sugli investimenti pubblici.

“Non abbiamo tecnicamente la necessità di dover trasferire automaticamente sulla coesione eventuali fondi che intendiamo utilizzare sul sistema delle imprese, avendo già una serie di missioni dedicate. Eventualmente si può fare una riprogrammazione delle voci di spesa, ma il tutto viene sottoposto alla Commissione europea, non si tratta di un automatismo”, ha poi detto Foti, rispondendo ad una domanda sulla task-force del governo per gli aiuti alle imprese dopo i dazi annunciati da Trump.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).