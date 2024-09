Italia, pil in crescita nel secondo trimestre 2024

ROMA (ITALPRESS) – Confermata la crescita del Prodotto interno lordo italiano nel secondo trimestre del 2024. Come previsto nelle stime preliminari dell’Istat, l’aumento congiunturale del Pil è dello 0,2%, quello su base annua è pari a un +0,9%. La crescita acquisita per l’anno in corso risulta dello 0,6%. L’aumento è dovuto in lieve parte alle componenti della domanda nazionale, grazie al contributo positivo sia dei consumi delle famiglie, sia degli investimenti e di quello negativo del la spesa delle Amministrazioni Pubbliche. Più consistente invece il contributo fornito della variazioni delle scorte: +0,4 punti percentuali, mentre la domanda estera netta sottrae tre decimi di punto alla crescita del Pil. Riguardo al valore aggiunto, risulta in salita il settore dei servizi; in calo agricoltura, silvicoltura e pesca, oltre al settore industriale.

mgg/mrv

