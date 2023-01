Via libera in Piemonte al bando per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Importo da 19,5 milioni di euro, scadenza 28 febbraio.

Il bando

Presentato ai potenziali beneficiari lo scorso 1° dicembre e lanciato venerdì 30 dicembre, chiuderà il 28 febbraio 2023. Verrà seguito da quello a valere sui 10 milioni di euro del progetto bandiera, sempre finanziato con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).



L’approvazione della graduatoria è prevista dal PNRR entro fine marzo. La misura finanzierà l’installazione di elettrolizzatori su siti industriali dismessi che produrranno idrogeno a partire da energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, installati sul sito o connessi, tramite la rete, al sistema di produzione di idrogeno.

Le speranze

Il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati hanno spiegato: “Ci aspettiamo un buon riscontro dalle imprese su questo bando, considerato che nel 2022 la Regione ha avviato un censimento per valutare la disponibilità di siti dismessi per la localizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, ricevendo, ben 28 manifestazioni di interesse”.

“E’ una grande opportunità per rigenerare aree industriali abbandonate, ma anche per produrre idrogeno verde, quindi a zero emissioni, da utilizzare nei processi industriali, nel trasporto pubblico e altre finalità. Vogliamo che il Piemonte diventi la ‘Hydrogen valley’ italiana”.