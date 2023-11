Piccola Industria di Confindustria e Confagricoltura Alessandria insieme per il PMI DAY

Il Pmi Day è la giornata in cui le piccole e medie imprese di Confindustria aprono le porte dei loro stabilimenti a studenti e insegnanti e, attraverso una esperienza diretta in azienda e l’incontro con i suoi protagonisti, diffonde la conoscenza della realtà produttiva delle imprese, delle opportunità che offrono e del loro impegno quotidiano a favore della crescita.

Il Pmi Day è in programma venerdì 17 novembre a livello nazionale ed è inserito nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria e della Settimana Europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.

Per gli imprenditori il Pmi Day è un momento importante per spiegare ai giovani il ruolo delle imprese nei territori e nelle comunità locali. Il tema di quest’anno che si discuterà con gli studenti è la “Libertà” come leva per la ricerca, l’innovazione e la crescita economica.

Anche il Pmi Day rientra nell’articolato programma di iniziative di orientamento ‘Il lavoro e la scuola si incontrano’, realizzato da Confindustria Alessandria a beneficio delle scuole, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la provincia di Alessandria.

Al Pmi Day- Industriamoci di domani, venerdì 17 novembre, parteciperà l’azienda Fia-Trac di Tortona, mentre la visita in partnership con Confagricoltura Alessandria si svolgerà oggi, giovedì 16 novembre, presso la Tomato Farm di Pozzolo Formigaro.

Visiteranno le imprese studenti e insegnanti degli Istituti Superiori: del “Marconi” e del “Santa Chiara” di Tortona presso Fia-Trac , e dell’Istituto “Ciampini” di Novi Ligure presso Tomato Farm.