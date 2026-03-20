Pesca e acquacoltura: più trasparenza per rilanciare il settore ittico

ROMA (ITALPRESS) – Maggiore chiarezza e una migliore informazione per promuovere il pesce italiano: è questo il messaggio condiviso emerso durante l’incontro organizzato dall’Api, Associazione Piscicoltori Italiani presso la sede di Confagricoltura a Roma, con la partecipazione di rappresentanti del settore e delle istituzioni. Sebbene l’Italia abbia un consumo di pesce più elevato rispetto ad altri Stati europei, circa 31 chilogrammi pro capite all’anno, soltanto il 14% arriva dalla produzione nazionale. Il resto è importato.

f25/mgg/gtr