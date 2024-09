Per scuole e asili di montagna arriva il soccorso della Regione Piemonte: più di 600.000 euro

Spiega Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione della Regione: “Intervento di assoluta importanza, passo fondamentale per frenare lo spopolamento e garantire la sopravvivenza dei piccoli borghi di montagna. Le scuole non sono solo luoghi di istruzione, ma veri e propri cuori pulsanti delle comunità locali. Dove mancano, dove vengono chiuse, il tessuto sociale si indebolisce: è obiettivo primario di questa Giunta difendere e preservare tutti presidi scolastici, contrastando la desertificazione dei nostri territori”.

Alla vigilia del nuovo anno scolastico , la Regione Piemonte ha approvato uno stanziamento di oltre 600.000 euro per garantire interventi su due diversi filoni. Il primo garantisce il mantenimento della scuola in alcuni piccoli centri , il secondo punta a migliorare l’organizzazione didattica con lo sdoppiamento parziale delle pluriclassi.

Mercoledì 11 settembre, grazie al finanziamento di 162.000 euro, sono riprese regolarmente le lezioni a Trasquera (VB), Ponzone (AL), Ceresole Reale (TO), Prali (TO), Frassineto (TO), Ronco Canavese (TO), Valprato Soana (TO).

Quasi mezzo milione di euro è stato destinato per dare forma ai progetti di 44 Unioni montane che hanno quale obiettivo quello di sdoppiare le pluriclassi in gruppi di classe, migliorando l’insegnamento. Complessivamente sono 166 i plessi coinvolti in questa operazione: la fetta più consistente copre la provincia di Torino (263.000 euro); Nel Cuneese sono 11 gli enti montani ammessi al contributo: il maggior finanziamento va all’Alta Langa (51.000 euro). Seguono l’Alessandrino e il Verbano (7 per provincia le Unioni ammesse, con le Valli dell’Ossola a 32.000) e il Biellese (3, con quasi 20.000 ai comuni dell’area orientale). Chiudono le province di Asti e Vercelli con 1 progetto ciascuna.