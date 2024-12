Patronato ACLI: come richiedere l’assegno di invalidità

L’Assegno ordinario di Invalidità è una prestazione economica che l’INPS eroga ai/alle lavoratori/trici la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di 1/3 per una infermità fisica o mentale. Lo possono richiedere i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti ad alcuni fondi pensione o alla Gestione Separata.

L’Assegno ha una durata di 3 anni al termine dei quali bisogna presentare una nuova domanda per il rinnovo. Se non si fa entro la data di scadenza, si perde il diritto alla prestazione.

Nel caso in cui la domanda di rinnovo dell’Assegno sia presentata nei 120 giorni successivi al termine della fruizione della prestazione, l’Assegno potrà essere confermato, ma avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’Assegno diventa definitivo, ma l’INPS può controllare in qualsiasi momento se le condizioni per averlo sono ancora valide.

