Paglieri, risultati record nel 2024: i numeri e lo sviluppo dell’azienda alessandrina

Fatturato 2024: 254 milioni di Euro, in crescita del +12% rispetto al 2023

Espansione internazionale: +16% sui mercati esteri e +13% in Italia

EBITDA: 36,2 milioni di Euro, +37% rispetto al 2023

Piano di investimenti da oltre 57 milioni di Euro tra il 2024 e il 2027 illustrato al Presidente

della Regione Alberto Cirio nel corso della sua recente visita alla nuova area produttiva

high-tech del Gruppo

Nuova area produttiva high-tech inaugurata ad Alessandria

Capacità produttiva annua: 300 tonnellate

Personale: circa 280 collaboratori, con nuove assunzioni

Personal care: +20% a valore, con Felce Azzurra protagonista nei bagnodoccia

Home care: +9% a valore, trainato da Felce Azzurra e Mon Amour

Il 2024 conferma il posizionamento di Paglieri come una delle realtà industriali italiane più dinamiche. Nonostante le complessità del 2025, l’azienda continua a crescere in modo superiore alla media, rinnovando un’eredità imprenditoriale che da oltre due secoli è simbolo di qualità, profumo e Made in Italy nel mondo.

LE PAROLE – Così Debora Paglieri, ad del Gruppo: “I risultati del 2024 sono la prova concreta della solidità e della visione strategica di Paglieri. Abbiamo saputo coniugare tradizione e innovazione, consolidando la nostra presenza in Italia e nel mondo. Il merito va a un team affiatato e ad un modello industriale capace di adattarsi con prontezza alle sfide di mercato”.

Così Fabio Rossello, ad del Gruppo Paglieri: “Crediamo in una crescita sostenibile, guidata dalla tecnologia, dall’impegno delle persone e da valori radicati nel tempo. Con oltre 250 milioni di Euro di fatturato aggregato, guardiamo al futuro con l’ambizione di rafforzare la nostra leadership e di continuare a portare nel mondo l’eccellenza di Paglieri, simbolo del Made in Italy”.