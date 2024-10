Nocciole: definito il primo prezzo ad Asti

Si è svolta venerdì scorso in Camera di Commercio ad Asti la Commissione Prezzi per i territori di Asti e Alessandria, per rilevare il prezzo delle nocciole. I prezzi rilevati sono, per la varietà Tonda Gentile Trilobata, 10,10 €/punto resa IGP e 10,80 €/punto resa.



Per il prodotto biologico e Nocciola Piemonte IGP non rilevato un prezzo, in quanto mancavano transazioni significative per la sua definizione.

La prossima settimana si svolgerà la 2^ rilevazione della Commissione Prezzi per le province di Alessandria e Asti.

Così Daniela Ferrando, presidente Cia Alessandria e produttrice corilicola a Trisobbio: “Le nocciole quest’anno sono poche e non c’è ancora chiarezza: ci sono partite di buona qualità e altre più scadenti. La situazione tra le due province non è omogenea: alcune aziende hanno finalizzato una buona quantità, altre non sono nemmeno riuscite ad arrivare al raccolto per il maltempo. Il prezzo non è male, ma la quantià è bassa, si coprono solo le spese. Ma anche l’industria deve trasformare il prodotto e sappiamo i loro costi. Ma noi agricoltori ne usciamo penalizzati”.