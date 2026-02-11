Economia Video

Nel 2025 in calo la produzione industriale

Di

Feb 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Produzione industriale in lieve calo nel 2025, con un finale d’anno in chiaroscuro. Secondo l’Istat, a dicembre l’indice destagionalizzato è sceso dello 0,4% rispetto al mese precedente. Segnali di recupero arrivano dalla media del quarto trimestre quando la produzione è risalita dello 0,9 per cento sui tre mesi precedenti. Guardando ai comparti, a dicembre crescono energia e beni strumentali, arretrano beni intermedi e soprattutto beni di consumo. Sul confronto annuo, al netto del calendario, dicembre ha segnato invece un aumento del 3,2%: la spinta è arrivata dai beni strumentali, con un balzo marcato, e in misura minore da intermedi ed energia; i consumi restano sostanzialmente fermi. Nel dettaglio settoriale spicca la corsa del farmaceutico, seguito da altre manifatture e metallurgia. In calo, invece, chimica, tessile-abbigliamento e pelli e la filiera legno-carta-stampa. A consuntivo, l’Istat stima che nel 2025 la produzione industriale diminuisca dello 0,2%: tra i grandi raggruppamenti solo l’energia chiude in crescita, mentre nella manifattura avanza ancora la farmaceutica, oltre ad alimentare ed elettronica. Soffrono di più moda e mezzi di trasporto.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Verona: interdette 5 maestre per maltrattamenti sui bambini in un asilo nido

Feb 11, 2026
Attualità Cronaca Video

Controlli agroalimentari, record di ispezioni e sequestri

Feb 11, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Dissesto idrogeologico, il ministro Foti: “500 milioni dal PNRR per il progetto SIM”

Feb 11, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella chiama Arianna Fontana dopo l’oro “Squadra formidabile”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Piemonte, Cirio “Cantieri nuovi ospedali e misure per la casa priorità nel 2026”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella saluta Sofia Goggia a Cortina “Complimenti per la medaglia”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Autotrasporto in difficoltà tra rincari e fragilità strutturali

Feb 11, 2026