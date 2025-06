Navi porta-container, tariffe in rialzo

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato del noleggio di navi portacontainer continua il suo trend al rialzo, con tariffe di trasporto merci alle stelle in seguito alla pausa sui dazi e una continua carenza di imbarcazioni. E’ quanto emerge dagli ultimi dati di Alphaliner. Ulteriori aumenti delle tariffe di noleggio si stanno osservando anche nelle dimensioni più grandi, per le quali i clienti i sono stati ultimamente costretti a pagare di più per assicurarsi la capacità di carico di cui hanno bisogno. Nel breve termine, il mercato continuerà a soffrire di una carenza di navi in generale, causata sia dalla recente forte domanda sia dalla riduzione della flotta di armatori. Nel frattempo, sul fronte della domanda di merci, lo Shanghai Containerized Freight Index è aumentato di un notevole 66% da quando, a inizio maggio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso una tregua di 90 giorni sui dazi. Tuttavia, la crescita sta iniziando a rallentare con la reintroduzione di capacità sul Pacifico, la rotta commerciale più colpita.

gsl

Navigazione articoli