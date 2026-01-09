Economia IN EVIDENZA Video

Mercosur, Von der Leyen: “Giornata storica, segnale forte dall’UE”

Gen 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Appena iniziato il 2026, l’Europa invia oggi un segnale forte: siamo seri riguardo alle nostre priorità. Nel nostro impegno per la competitività europea, la crescita e le nuove opportunità per imprese e cittadini”. E’ la dichiarazione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla decisione del Consiglio di approvare l’accordo commerciale UE-Mercosur.
mgg/mca3 (Fonte video: profili social Ursula von der Leyen)

