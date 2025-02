ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi per fronteggiare il caro bollette. Parliamo di circa 1,6 miliardi per le famiglie e di 1,4 miliardi per le imprese”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio, spiegando i contenuti del Dl bollette approvato dal Cdm.

mca2/mgg (Fonte video: Palazzo Chigi)

