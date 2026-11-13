Meloni: “Con la riforma Irpef premiamo lavoro, merito e sacrifici”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è chi continua a raccontare che le nostre misure fiscali siano rivolte soltanto ai redditi più alti. Ma è una narrazione che dimentica, o finge di dimenticare, il lavoro fatto in questi anni per sostenere i redditi più bassi e rafforzare il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie”. Così su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Lo spieghiamo con qualche numero: un lavoratore con un reddito di 30.000 euro, grazie a quanto già fatto da questo Governo con il taglio del cuneo fiscale e gli interventi sull’Irpef, ha ogni anno 1.300 euro netti in più in busta paga. Oggi – ha aggiunto – continuiamo su questa strada, intervenendo specificamente in favore del ceto medio. Grazie a quanto già fatto negli anni passati, e all’ultima modifica dell’Irpef prevista dalla Legge di Bilancio 2027, un lavoratore che guadagna 55.000 euro, o più, avrà un beneficio annuo complessivo di 1.200 euro. E, oltre a quanto detto, per tutti si aggiungono molte altre misure che rafforzano il reddito effettivo: dalla detassazione dei fringe benefit, dei buoni pasto e dei premi di produttività, al potenziamento dei congedi parentali, dall’aumento dell’Assegno unico al bonus per le mamme lavoratrici con almeno 2 figli che, dal 2027, vale da solo 1.200 euro l’anno. E mentre la sinistra continua a pensare alle patrimoniali, noi con la riforma Irpef abbassiamo le tasse, premiando lavoro, merito e sacrifici”.

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