La premier Meloni: “Bugie sui condoni, dal governo recupero record di evasione”

ROMA (ITALPRESS) – “Condivido con voi una buona notizia sul lavoro del governo nel contrasto all’evasione fiscale. Il ministro Giorgetti e il viceministro Leo hanno presentato oggi gli ultimi dati: emerge che la somma recuperata nel 2024 ha raggiunto la cifra record di 33,4 miliardi di euro, ben 8,2 miliardi in più rispetto al 2022, quando questo Governo non si era ancora insediato. Una somma mai raggiunta prima nella storia della nostra nazione, risultati raggiunti grazie all’ottimo lavoro dell’Agenzia delle Entrate, ma anche grazie a specifiche norme che sono state introdotte da questo Governo”. Lo ha detto in un video sui social il premier Giorgia Meloni, che poi ha spiegato: “Ci accusano di aiutare gli evasori, di allentare le maglie del fisco, persino di nascondere dei condoni immaginari. Sono tutte bugie. La nostra visione è chiara: non c’è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto, e magari si trova in difficoltà, merita di essere messo nelle condizioni di pagare ciò che deve e di essere aiutato dallo Stato”.sat/gtr

(Fonte video: profilo X di Giorgia Meloni)

