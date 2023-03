Puntata speciale di SoCial News, quella del 24 febbraio, con l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa ospite in studio di Genny Notarianni, addetta stampa Cia Alessandria che cura la redazione e la conduzione del tg-web, con lo scopo di informare gli agricoltori su quanto accade in materia agricola.

Gli argomenti

L’Assessore ha trattato molti temi, tra i quali: nuovo PSR e bandi aperti, Peste suina africana, incontro con il ministro Francesco Lollobrigida, nomina di Angelo Marengo nuovo direttore Arpea, siccità e invasi, insetti nella dieta mediterranea, Popilia Japonica, Flavescenza Dorata della vite e molto altro.

Protopapa sarà anche relatore all’Assemblea annuale dei soci Cia Alessandria, che si svolgerà il 13 marzo prossimo dalle ore 9.30 in Camera di Commercio ad Alessandria.

Il commento di Genny

Così Notarianni a margine dell’incontro: “Ringraziamo l’Assessore per avere partecipato alla nostra puntata odierna e aver contribuito a rendere precisa e attuale la nostra informazione. Il progetto del tg-web Cia Alessandria è nato nel momento di picco della pandemia, per comunicare agli associati tutti i provvedimenti e le indicazioni da seguire, che cambiavano con molta rapidità. L’iniziativa è stata apprezzata e SoCial News è diventato un appuntamento fisso per gli aggiornamenti e le novità del mondo agricolo, che si integra nel piano di Comunicazione cross mediale che la nostra Organizzazione ha strutturato negli ultimi anni”.

Per chi non ha visto

La puntata è visibile sul sito www.ciaal.it, su YouTube (anche nella playlist dedicata “SoCial News”), Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn cercando l’account Cia Alessandria e su Video Servizi TV.