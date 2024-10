Manovra, il vicepremier Tajani: “Sulla casa è giusto far emergere il sommerso”

TORINO (ITALPRESS) – “Non deve esserci un aumento della pressione fiscale, ma bisogna far pagare le tasse a chi non le paga”. Così il vicepremier Antonio Tajani oggi a Torino, a chi gli ha domandato se si troverà l’accordo nella maggioranza sulla tasse sulla casa da inserire in manovra. “L’accordo in maggioranza lo troviamo sempre. Per quanto riguarda la casa, credo che sia giusto far emergere il sommerso. Se tanti cittadini italiani pagano una tassa sulla casa, è giusto che chi ce l’ha e non l’ha accatastata paghi le tasse come gli altri. Così come è giusto che, se ci sono state delle migliorie e dei cambiamenti utilizzando il superbonus, ci sia anche un accatastamento differente”.

(ITALPRESS).xn3/col3/gtr

Navigazione articoli