Economia IN EVIDENZA Video

Manovra, Tajani: “C’è attenzione al ceto medio e ai salari poveri”

Di

Ott 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “E’ una manovra che abbiamo condiviso, siamo soddisfatti: attenzione al ceto medio, ai salari più poveri, al mondo delle imprese, alla sanità”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato la manovra. “Per quanto riguarda le coperture c’è stato un confronto con le banche, non ci saranno tasse sugli extraprofitti”, ha aggiunto Tajani.

xc3/sat/mca1
(Fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Manovra, Salvini: “Con la rottamazione delle cartelle gli italiani vedono la luce”

Ott 17, 2025
Cucina Salute & Scienza Video

La carne meglio a pranzo che a cena

Ott 17, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

La premier Meloni: “Manovra da 18,7 miliardi, la considero seria ed equilibrata”

Ott 17, 2025

Ti sei perso...

Sport

Tennis: Paolini in semifinale a Ningbo, sfida alla Rybakina

Ott 17, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Manovra, Salvini: “Con la rottamazione delle cartelle gli italiani vedono la luce”

Ott 17, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Manovra, Tajani: “C’è attenzione al ceto medio e ai salari poveri”

Ott 17, 2025
Cucina Salute & Scienza Video

La carne meglio a pranzo che a cena

Ott 17, 2025