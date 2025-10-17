Economia IN EVIDENZA Video

Manovra, il ministro Giorgetti: “Il sistema bancario è solido”

Ott 17, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Noi riteniamo che le misure adottate nei confronti di banche e assicurazioni siano assolutamente sopportabili, in parte sono suggerite e concordate, e riteniamo che l’impatto complessivo sia assolutamente accettabile, tenendo conto che abbiamo un sistema bancario solido”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato la manovra.xc3/sat/mca1
