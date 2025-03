L’UE risponde ai dazi USA

ROMA (ITALPRESS) – In risposta all’entrata in vigore dei dazi Usa sulle importazioni di acciaio e alluminio, l’Unione europea ha annunciato una serie di contromosse, definite dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen “forti ma proporzionate”. In una nota, la Commissione ha fatto sapere di “deplorare la decisione degli Stati Uniti di imporre tali tariffe, ritenendole ingiustificate, dirompenti per il commercio transatlantico e dannose per le imprese e i consumatori, in quanto spesso si traducono in un aumento dei prezzi”. Le contromisure si applicheranno alle esportazioni di merci americane per un valore fino a 26 miliardi, che corrispondono alla portata economica delle tariffe imposte dagli Usa. Von der Leyen ha sottolineato che sono in gioco “i posti di lavoro. I prezzi saliranno in Europa e negli Stati Uniti. L’Unione europea deve agire per proteggere i consumatori e le aziende”.

