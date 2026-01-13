Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Lollobrigida: “Con l’Uzbekistan un rapporto consolidato e forte”

Gen 13, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Con l’Uzbekistan c’è un rapporto consolidato e forte: è stata una delle mie prime missioni internazionali, la presidente Meloni è stata il primo premier a recarsi in questa nazione giovane, ma che ha una grande potenzialità, in un quadrante che vede l’Italia protagonista nel rapporto tra 5 Stati asiatici importanti, che vedono in noi l’interlocutore principale all’interno dell’Unione Europea. È una nazione giovane anche dal punto di vista dell’età media della popolazione, un mercato che può svilupparsi, che vede l’Italia responsabile non solo dell’esportazione dei propri prodotti di qualità, ma anche della grande cultura nella produzione e nella trasformazione che rappresentiamo”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della Country Presentation dedicata all’Uzbekistan alla Camera.xi2/sat/mca2

