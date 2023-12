Syensqo si stacca da Solvay e diventa azienda autonoma, come stabilito nell’assemblea straordinaria della società belga (8 dicembre). Syensqo sarà quindi società indipendente, quotata all’Euronext (SYENS), una delle principali aziende al mondo nel settore specialty, con oltre 7,9 miliardi $ di fatturato nel 2022 e 13.200 dipendenti a livello globale.

In Italia

Syensqo ha una solida e radicata presenza grazie a centri di eccellenza in ricerca e sviluppo e produzione con oltre 1150 dipendenti per 1,2 miliardi di euro di fatturato nel 2022. Con quartier generale a Bollate (MI), dove si trova anche il Centro di Ricerca – uno tra i più importanti a livello globale– il presidio in Italia comprende anche i siti produttivi di Ospiate di Bollate (MI) e di Spinetta Marengo (AL).

I siti italiani forniscono un significativo contributo allo straordinario portfolio Syensqo di soluzioni innovative e all’avanguardia sul mercato sviluppate per far fronte alle attuali sfide ambientali e sociali nei settori dell’economia dell’idrogeno, dell’elettrificazione e della digitalizzazione, con l’obiettivo di avere un impatto significativo sul miglioramento della qualità della vita di tutti noi. Inoltre, Syensqo è al centro della transizione verso un’economia a zero emissioni, evoluzione che porterà alla creazione di nuovo valore e sosterrà la crescita a lungo termine della società.

Lo stabilimento di Spinetta Marengo

È uno dei siti industriali più importanti a livello globale per Syensqo, leader nello sviluppo di materiali innovativi, e rappresenta un’eccellenza nella chimica, non solo in Italia ma soprattutto nel mondo. La combinazione di elevati standard e grande versatilità permette ai materiali prodotti nel sito di Spinetta Marengo di essere fondamentali nella progettazione dell’industria dell’auto, delle batterie, dell’elettronica di consumo, dell’aerospaziale, dell’oil&gas, della sanità, dell’edilizia e in molti altri settori di applicazione.