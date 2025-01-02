Economia Video

Lavoro, mancano gli operai specializzati

Di

Set 2, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Il mercato del lavoro italiano continua a fare i conti con una delle sue criticità più persistenti: la carenza di operai specializzati. Nel 2024, a fronte di 5,5 milioni di nuovi ingressi previsti, quasi 840mila riguardavano questa categoria professionale. Eppure, secondo l’analisi condotta dalla Cgia di Mestre su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, quasi due terzi delle imprese hanno denunciato difficoltà nel reperire le figure richieste. Quando la ricerca va a buon fine, i tempi si allungano: servono in media quasi 5 mesi per portare a termine un’assunzione. Ma in molti casi il problema resta irrisolto: quattro volte su dieci, le aziende non trovano nemmeno candidati disposti a presentarsi al colloquio. A pesare è anche la qualità della forza lavoro disponibile: molte figure non possiedono le competenze tecniche necessarie, soprattutto nei settori manifatturieri, evidenziando ancora una volta lo scarto trasformazione scolastica e bisogni del tessuto produttivo. I settori dove è sempre più difficile reperire operai specializzati riguardano l’edilizia e il manifatturiero.
mrv

Di

Articoli correlati

Economia Video

Ad agosto frena l’inflazione, ma cresce il carrello della spesa

Set 2, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 12 milioni di euro per dare spazio alla natura e ridurre il consumo di suolo

Set 2, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Politica

Trump: “L’India ha proposto di azzerare i dazi, ma ora è tardi”

Set 1, 2025

Ti sei perso...

Economia Video

Ad agosto frena l’inflazione, ma cresce il carrello della spesa

Set 2, 2025
Economia Video

Lavoro, mancano gli operai specializzati

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Turismo, la montagna piace sempre di più

Set 2, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 12 milioni di euro per dare spazio alla natura e ridurre il consumo di suolo

Set 2, 2025 Raimondo Bovone