Lavoro, mancano gli operai specializzati

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato del lavoro italiano continua a fare i conti con una delle sue criticità più persistenti: la carenza di operai specializzati. Nel 2024, a fronte di 5,5 milioni di nuovi ingressi previsti, quasi 840mila riguardavano questa categoria professionale. Eppure, secondo l’analisi condotta dalla Cgia di Mestre su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, quasi due terzi delle imprese hanno denunciato difficoltà nel reperire le figure richieste. Quando la ricerca va a buon fine, i tempi si allungano: servono in media quasi 5 mesi per portare a termine un’assunzione. Ma in molti casi il problema resta irrisolto: quattro volte su dieci, le aziende non trovano nemmeno candidati disposti a presentarsi al colloquio. A pesare è anche la qualità della forza lavoro disponibile: molte figure non possiedono le competenze tecniche necessarie, soprattutto nei settori manifatturieri, evidenziando ancora una volta lo scarto trasformazione scolastica e bisogni del tessuto produttivo. I settori dove è sempre più difficile reperire operai specializzati riguardano l’edilizia e il manifatturiero.

