Si terranno da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio le assemblee di zona di Confagricoltura Alessandria. Si partirà da Alessandria, proseguendo poi con i centri zona.

Le novità

Le assemblee sono soprattutto l’occasione per incontrare i soci in ciascuna zona, per raccogliere le istanze del mondo agricolo e condividere obiettivi e strategie. Sarà anche il momento per ripercorrere gli eventi e le azioni che hanno caratterizzato l’operato di Confagricoltura Alessandria.

Si parlerà delle novità sulle misure previste a livello normativo per la Pac (politica agricola comunitaria) e Psr (programma di sviluppo rurale) della regione Piemonte e gli indirizzi per le nuove sfide dal mondo agricolo saranno tra i principali temi trattati.

Il calendario

Alessandria, lunedì 22 gennaio – ore 9.30, sede Enaip di piazza Santa Maria di Castello, 9.

ore 9.30, sede Enaip di piazza Santa Maria di Castello, 9. Casale Monferrato, martedì 23 gennaio – ore 9.30, agriturismo Bottazza in strada vecchia per Pozzo Sant’Evasio, 9.

– ore 9.30, agriturismo Bottazza in strada vecchia per Pozzo Sant’Evasio, 9. Tortona, mercoledì 24 gennaio – ore 9,30, Sala convegni Hotel Ristorante “Il Carrettino” in Strada provinciale per Pozzolo Formigaro, 15 Rivalta Scrivia.

– ore 9,30, Sala convegni Hotel Ristorante “Il Carrettino” in Strada provinciale per Pozzolo Formigaro, 15 Rivalta Scrivia. Novi Ligure, giovedì 25 gennaio – ore 9.30, Salone Forno dell’Antica Ricetta, via E. Raggio 91.

– ore 9.30, Salone Forno dell’Antica Ricetta, via E. Raggio 91. Acqui Terme-Ovada, venerdì 26 gennaio – ore 9.30 Sala conferenze Hotel “La Meridiana” in Piazza Duomo, 4 ad Acqui Terme.

Le parole

Così la presidente Paola Sacco: “L’anno che si è appena concluso è stato particolarmente critico per l’aumento dei costi di produzione e per le incertezze legate agli eventi internazionali. Gli anni del Covid e i mutamenti climatici hanno reso tutti consapevoli di quando sia centrale il ruolo l’agricoltura per la sostenibilità alimentare della popolazione. E’ essenziale affrontare le nuove sfide con consapevolezza e coesione. Auspico quindi una grande partecipazione alle assemblee”.

Questo il pensiero del direttore provinciale Cristina Bagnasco: “Gli incontri permetteranno a dirigenti e associati di porre sul piatto le questioni di maggior interesse locale, ragionare sull’annata agraria appena trascorsa ed esaminare temi di ambito sindacale, tecnico ed economico”.