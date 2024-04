La scorsa settimana, presso il Museo di Scienze Naturali di Torino, l’assessore al Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio , ha annunciato l’ investimento di 9 milioni di euro per le attività dei Distretti Urbani e Diffusi del commercio nel corso del 2024 .

I distretti del commercio

Sin dalla loro istituzione, la Regione ha investito complessivamente 23 milioni di euro nei 77 distretti presenti sull’intero territorio piemontese che coinvolgono oltre la metà dei comuni della regione e rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico locale. Per supportare l’attuazione del progetto, la Regione Piemonte ha instaurato una collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, formalizzata con un Protocollo d’intesa per il biennio 2022-2023 e per il biennio 2024-2025.

Le parole

L’assessore Vittoria Poggio ha rimarcato l’importanza del coinvolgimento di Comuni, Associazioni e Camere di Commercio, sottolineando che “dobbiamo fare tesoro di queste esperienze, programmando il prossimo triennio con obiettivi chiari e condivisi per dare certezza alle nostre comunità e alle nostre imprese”.

Poi entra nello specifico: “L’introduzione dei Distretti Urbani e Diffusi è stata un’innovazione senza precedenti per il commercio del Piemonte. Oggi ci troviamo ad una svolta: bisogna ripartire con una nuova programmazione, consapevoli che il primo triennio è stato sperimentale che ora va consolidato”.

E rivolta ai sindaci e alle imprese ha rimarcato l’importanza del commercio di vicinato: “È destinato a scomparire, ma questo noi lo vogliamo scongiurare, aggiungendo ulteriori risorse per aiutarlo. Le attività sono un pezzo della storia, un pezzo della vita di tutti i giorni che aggiunge un dividendo sociale, oltre a quello commerciale”.