IOLAVORO: domani ad Alessandria la seconda tappa 2024

In continuità con gli appuntamenti 2023 (Chivasso, Novara, Biella, Bra) e 2024 (Gravellona Toce, 8 febbraio), IOLAVORO prosegue il tour nei territori del Piemonte. Luogo della seconda edizione del 2024 sarà, giovedì 29 febbraio 2024, dalle 10 alle 17.30, nelle due sedi di Alessandria (zona Orti), a pochi passi una dall’altra:

DiSIT Università del Piemonte Orientale , viale Teresa Michel 11

Associazione Cultura e Sviluppo , piazza Fabrizio De André 76

Che cos’è

IOLAVORO è la fiera del lavoro promossa da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario e finanziata grazie alle risorse del Fondo sociale europeo FSE+. La organizza Agenzia Piemonte Lavoro insieme ai Centri per l’impiego di Alessandria, Novi Ligure, Casale Monferrato, Tortona, Acqui Terme e sportello di Ovada, in collaborazione con il Comune di Alessandria, ASM Costruire Insieme, Università del Piemonte Orientale e Associazione Cultura e Sviluppo.

L’obiettivo

Spazio di incontro gratuito fra candidati e aziende, ma anche come occasione per conoscere meglio le opportunità che la Direzione Lavoro di Regione Piemonte mette a disposizione: orientamento, certificazione delle competenze, sistema delle academy, contratto di apprendistato, così come, fra i tanti servizi offerti dai Centri per l’impiego piemontesi, il collocamento mirato per le persone con disabilità, consulenza nella ricerca attiva di lavoro, supporto nella redazione del curriculum. Ingresso è aperto al pubblico.

Iscrizioni aperte su iolavoro.org , con la possibilità di registrarsi fino al giorno della manifestazione, anche all’ingresso.

Consulta il programma dettagliato della giornata .

Al momento sono già circa 2.284 i posti di lavoro offerti in occasione dell’evento; 80 le aziende ha confermato la presenza, insieme a 30 agenzie per il lavoro ed enti di formazione. Oltre 340 persone sono già registrate per partecipare; scuole e istituti del territorio hanno confermato la visita di circa 700 studenti.

Prossimi appuntamenti



6 marzo 2024 , Alba, Palazzo mostre e congressi “Giacomo Morra”, piazza Medford

Palazzo mostre e congressi “Giacomo Morra”, piazza Medford 27 marzo 2024 , Pinerolo (sede in via di definizione)