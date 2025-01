In Europa turismo da record

ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 ha segnato un traguardo storico per il turismo europeo, con quasi 3 miliardi di notti trascorse in alberghi e case vacanza nel continente, superando del 2% l’anno precedente. E’ quanto rileva Eurostat. La crescita dei pernottamenti turistici è stata trainata principalmente da un aumento degli ospiti internazionali, mentre quelli nazionali hanno registrato un modesto calo. Per quanto riguarda l’alloggio, gli alberghi e le strutture ricettive simili hanno registrato il 63% del totale, seguiti dalle case di villeggiatura, altre strutture ricettive di breve durata e campeggi. Rispetto al 2023, nel 2024 il numero di notti trascorse in strutture ricettive turistiche è aumentato in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea. L’incremento maggiore è stato registrato in Lussemburgo, Malta e Lettonia. In Francia e Belgio si sono verificate lievi diminuzioni, mentre in Svezia, Finlandia e Italia i dati sono rimasti stabili. Allo stesso tempo si conferma sempre più marcata la tendenza verso il turismo internazionale: negli ultimi 15 anni, i pernottamenti degli ospiti stranieri nell’Ue sono cresciuti del 65%, contro un aumento del 34% per i turisti nazionali.

mgg/gtr