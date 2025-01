Lavoro, il ministro Calderone: “Dall’UE via libera ai bonus Giovani e Donne”

ROMA (ITALPRESS) – “L’approvazione da parte della Commissione europea delle nostre misure in favore di donne e giovani, contenute nel decreto Coesione, costituisce un successo per il Governo Meloni e una grande opportunità per il paese intero”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, che ha aggiunto: “Potremo dare nuovi strumenti ai giovani e alle donne per entrare nel mondo del lavoro. Dalla combinazione delle varie misure, contiamo di creare fino a 180.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato”.sat/gtr

Fonte video: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

