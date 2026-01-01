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Imprese, meno burocrazia per rilanciare il Made in Italy

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Set 1, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – In un periodo di globalità assoluta, bisogna fare in modo che le nostre imprese, in modo particolare quelle del Made in Italy, dell’alta qualità, siano competitive, ovviamente non solo con la qualità, ma anche con il prezzo. Quindi gli aiuti istituzionali ben vengano, però dobbiamo fare in modo che le nostre imprese abbiano più possibilità di lavorare: meno burocrazia e più lavoro. Perché aiutando le nostre imprese in campo internazionale, rendendole competitive, naturalmente ne beneficia l’economia e l’occupazione. Il punto dell’economista Gianni Lepre.
mgg/gsl

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