Civitavecchia: al porto maxi-sequestro di tabacco algerino

ROMA (ITALPRESS) – Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall’Algeria. L’operazione è scattata nell’ambito dei, con particolare attenzione alle tratte internazionali considerate più esposte al rischio di traffici illeciti. Nel corso delle verifiche, i militari del Gruppo di Civitavecchia e i funzionari dell’Ufficio ADM del Lazio – sede di Civitavecchia hanno controllato due cittadini algerini appena sbarcati da un traghetto proveniente da Annaba.col5/gsl

Fonte video: Guardia di Finanza