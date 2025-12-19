Il turismo leva decisiva per il Pil italiano

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia italiana, con un impatto complessivo sul Pil pari al 9,6%, equivalente a 206 miliardi, considerando anche gli effetti indiretti della spesa sugli altri settori. Nel 2023, secondo quanto rileva l’Istat, i flussi turistici hanno toccato quota 777 milioni tra pernottamenti ed escursioni. La spesa interna ha superato i 202 miliardi, di cui il 40% da visitatori domestici e il 37% dagli stranieri, generando un saldo positivo della bilancia turistica. Lo shopping resta una voce significativa. Il settore occupa 4 milioni di persone, il 14% dell’occupazione totale, ma il reddito pro-capite si attesta al 35% in meno della media nazionale. Si caratterizza per una elevata intensità di lavoro ed è strettamente legato al movimento dei flussi turistici, subendone l’andamento spiccatamente stagionale. Il confronto con la Spagna evidenzia che, anche se il paese iberico si conferma tra le principali destinazioni europee, con flussi di visitatori nettamente superiori a quelli italiani, i consumi turistici dei due paesi si assestano su livelli equiparabili.

