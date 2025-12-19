Economia IN EVIDENZA Video

Carte di pagamento, crescono le frodi digitali

Dic 19, 2025
ROMA (ITALPRESS) – L’uso di carte di pagamento, sia di credito sia di debito, garantisce oggi un alto livello di sicurezza, ma l’aumento esponenziale della loro diffusione in Italia ha comportato un forte incremento delle frodi. Secondo il rapporto di Bankitalia, analizzando il periodo 2015-2024, il numero di truffe è quasi triplicato, passando da circa mezzo milione a quasi un milione e mezzo, mentre l’ammontare complessivo delle somme sottratte è raddoppiato, arrivando a circa 120 milioni di euro. L’adozione crescente di strumenti digitali come smartphone, bracciali e orologi, ha ridotto l’uso del contante, portando con sé nuovi rischi di sicurezza per consumatori, esercenti e banche, aumentando significativamente la probabilità di truffe sui risparmiatori. Nonostante ciò, il rischio per singola transazione resta contenuto: nel 2024 le frodi hanno colpito appena 13 operazioni ogni 100.000, sottraendo 18 euro ogni 100.000 di pagamenti, valori simili a quelli di 10 anni fa.
La maggior parte delle truffe avviene online, seguite dai pagamenti tramite Pos; le frodi sugli ATM rappresentano solo il 3% dei casi, ma gli importi coinvolti sono molto più elevati.
