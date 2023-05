Il PNRR in Piemonte rispetta i tempi: panoramica degli investimenti. Per Alessandria 35 milioni

Il Piemonte sul PNRR sta rispettando i tempi, confermando di essere una Regione virtuosa nell’uso e nella spesa dei fondi europei.

Per quanto riguarda infatti la programmazione 2014-2020, la cui chiusura è prevista alla fine dell’anno, l’Europa ha già certificato il 90 per cento delle spese del Fesr, il 98 per cento per quelle del Fse.

I numeri

Per il Piemonte il PNRR ha stanziato circa 6 miliardi, di cui 4 già assegnati. In questo quadro la Regione gestisce in maniera diretta, con bandi e finanziamenti, oltre 1,1 miliardi di euro destinati a 851 progetti. Queste le 6 missioni di spesa del PNRR:

Missione 1 – 75 milioni di euro per digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo ;

– di euro per ; Missione 2 – 250 milioni per r ivoluzione verde e transizione ecologica ;

– per ; Missione 3 – 140 milioni di euro per i nfrastrutture di mobilità sostenibile ;

– di euro per ; Missione 4 – 15 milioni per i struzione e ricerca ;

– per ; Missione 5 – 65 milioni per i n clusione e coesione ;

– per ; Missione 6 – 560 milioni di euro per salute.

Le risorse a livello provinciale

Relativamente ai progetti su cui la Regione Piemonte ha diretta competenza, per gli interventi del PNRR la cui realizzazione avviene in un determinato Comune, o insieme di Comuni, le risorse risultano così suddivise a livello provinciale:

35 milioni di euro per gli interventi che interessano la provincia di Alessandria ;

per gli interventi che interessano la provincia di ; 14 milioni di euro per gli interventi che interessano la provincia di Asti ;

di euro per gli interventi che interessano la provincia di ; 11 milioni di euro per gli interventi che interessano la provincia di Biella ;

di euro per gli interventi che interessano la provincia di ; 42 milioni di euro per gli interventi che interessano la provincia di Cuneo ;

di euro per gli interventi che interessano la provincia di ; 23 milioni di euro per gli interventi che interessano la provincia di Novara ;

di euro per gli interventi che interessano la provincia di ; 198 milioni di euro per gli interventi che interessano la provincia di Torino ;

di euro per gli interventi che interessano la provincia di ; 12 milioni di euro per gli interventi che interessano la provincia di Verbania ;

di euro per gli interventi che interessano la provincia di ; 30 milioni di euro per gli interventi che interessano la provincia di Vercelli.