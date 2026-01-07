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Salute: sindrome dell’ovaio policistico, il nuovo volto della patologia

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Set 7, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS): un’analisi delle reali implicazioni metaboliche e multiendocrine della patologia è stata sintetizzata nella nuova definizione di Sindrome Poliendocrina Metabolica Ovarica (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome PMOS) recentemente pubblicata su Lancet a giugno 2026. Nel centocinquantaduesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, spiega perché questa nuova definizione sia una svolta cruciale nella prevenzione e nella terapia di questa complessa patologia. Sono critici il coinvolgimento di più ghiandole endocrine e le alterazioni primarie del metabolismo che condizionano poi la disfunzione delle ovaie. La genetica predispone, ma non obbliga: questa sindrome più di altre richiede alla donna attiva assunzione di responsabilità verso la propria salute con ottimi stili di vita così da ridurre l’aggressività della sindrome.

sat/gsl

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