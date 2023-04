‘Grandi Bandi’: eventi per lo sviluppo di competenze e capacità nella cultura di progettazione territoriale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria , con il supporto di Cultura e Sviluppo e LAMORO, supporta le pubbliche amministrazioni e gli enti no profit della provincia di Alessandria nello sviluppo di progettualità per lo sviluppo locale.

Proprio per questo, dopo il lancio nell’estate 2022 e l’apertura dal 6 marzo fino al 15 maggio 2023 della nuova finestra di presentazione di proposte nell’ambito dell’iniziativa GRANDI BANDI, mette ora a disposizione di Pubbliche amministrazioni e Enti no profit tre incontri interattivi utili a supportare la diffusione e la crescita di una cultura condivisa della progettazione, con l’obiettivo di stimolare nuove e sempre più coese candidature a opportunità di finanziamento legate a PNRR e Europrogrammazione.

Gli incontri

Strutturati sullo scambio di informazioni tecniche e pratiche, calate in casi-studio reali sviluppati su territorio nazionale, vedono la partecipazione di relatori professionisti con esperienza pregressa nel settore, esperti del tema oggetto del dibattito e in tecniche di co-progettazione con enti pubblici e non profit. Nello specifico, si promuove l’iscrizione a:

Info

Tutti gli incontri sono organizzati presso la sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo in Piazza Fabrizio De André 76 – 15121 Alessandria.

Telefono: 0131-222474

sito: www.culturaesviluppo.it