Gli Stati baltici lasciano la rete elettrica russa per quella europea

ROMA (ITALPRESS) – Gli stati baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, si sono scollegati dalla rete elettrica russa per entrare a far parte di quella continentale europea. Un’operazione che non solo contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’intera Unione, ma sostiene anche l’integrazione delle energie rinnovabili nel sistema, consentendo ai consumatori di beneficiare di costi inferiori. Si tratta di un progetto faro promosso dalla Commissione con un sostegno politico, tecnico e finanziario senza precedenti negli ultimi 15 anni.

abr/gtr

