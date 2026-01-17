Forum Risorsa Mare, Meloni: “Con la nuova legge valorizziamo un asset strategico”

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie per aver organizzato anche quest’anno il Forum ‘Risorsa Mare’ e di averlo fatto a La Spezia, città che racconta in modo straordinario il legame dell’Italia con il mare, la sua economia, la sua proiezione strategica. Per una Nazione come la nostra, il mare non è mai stato soltanto un confine. È una infrastruttura naturale che collega l’Italia al mondo, sostiene le nostre esportazioni, alimenta filiere industriali d’eccellenza, custodisce un enorme potenziale in termini di energia, innovazione, ricerca. Ecco perché abbiamo scelto, fin dal primo giorno, di costruire una vera politica del mare, che fosse capace di mettere a sistema competenze, risorse, visione. La legge per la valorizzazione della risorsa mare, appena varata dal Parlamento, è un tassello cruciale in questo cammino, perché ci consente di dare a operatori e categorie risposte che attendevano da decenni e di governare, in modo coordinato, un asset decisivo per la nostra competitività”. Così in un Videomessaggio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della quarta edizione del Forum internazionale “Risorsa Mare”. pc/gtr

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