Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha lanciato il nuovo Fondo Innovazione in Agricoltura 2024 con una dotazione complessiva di 100 milioni. Queste risorse saranno messe a disposizione per sostenere le imprese che producono mezzi innovativi e per tutelare gli agricoltori. In particolare, in questo bando è stato introdotto un elemento in più: una quota è riservata a chi è stato colpito dall'alluvione. Trenta milioni di euro saranno destinati alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche che hanno subito danni, per consentire loro di ripartire più velocemente. Il Ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato che "con questo fondo si punta a favorire la modernizzazione delle imprese del settore, per aumentarne la produttività e la sostenibilità in un contesto economico e ambientale in rapida evoluzione. Le risorse del Fondo potranno essere impiegate per l'acquisto di macchinari e attrezzature destinati all'agricoltura, alla zootecnia, alla pesca e all'acquacoltura, e saranno riservate a imprese che sostituiscono strumenti già esistenti, debitamente identificati".

