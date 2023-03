Fondi PNRR: in arrivo in Piemonte 68.875.000 euro per le scuole, ma Alessandria non è presente

Saranno 16 gli interventi in graduatoria su tutto il territorio regionale, per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di 20 edifici scolastici.

Una nuova grande opportunità per Comuni e Province piemontesi di proseguire il piano di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico della Regione. L’Assessorato all’Istruzione e al Merito della Regione, guidato da Elena Chiorino, ha individuato gli interventi.

Gli interventi

Sono 10 i Comuni in graduatoria (scuole d’infanzia, primarie, secondarie I grado): Asti (primaria “Rio Crosio”); Baldichieri d’Asti (primaria “Don Felice Borgnino” e secondaria I gr. del paese); Beinette, CN (secondaria I gr. “Dante Alighieri”); Cortemilia, CN (infanzia e primaria); Margarita, CN (primaria); Mazzè, TO (nuova scuola primaria); Torino (primarie “G.E. Pestalozzi” e “C. Boncompagni”); Viù, TO (edificio primaria e secondaria del paese): Santa Maria Maggiore, VB (scuola d’infanzia); Desana, VC (infanzia e primaria).

Sono 4 le Province in graduatoria (edifici istruzione secondaria II grado): Cuneo (liceo Scientifico “Ancina” di Fossano); Novara (liceo classico e linguistico “Carlo Alberto”); Vercelli (istituto tecnico “C. Cavour”); Città Metropolitana Torino (istituto superiore “Porro” di Pinerolo).

E’ inoltre approvato un intervento straordinario nel Comune di Cumiana (TO) per la ricostruzione della Scuola Secondaria di primo grado “D. Carutti”.

Le parole

“La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta per questa Giunta, soprattutto in tema di edilizia scolastica – hanno ribadito il presidente Alberto Cirio e l’assessore Elena Chiorino – e abbiamo ben chiare le difficoltà di chi amministra ogni giorno. Il capitolo regionale per le emergenze di edilizia scolastica è uno strumento concreto, che entra in funzione evitando ai sindaci di impegnare quote di bilancio”.