Firmato il rinnovo del contratto nazionale dei gestori aeroportuali

ROMA (ITALPRESS) – Siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo, per la parte riguardante i gestori aeroportuali.L’intesa, valida dall’1 gennaio di quest’anno al 31 dicembre 2027, interessa 10 mila lavoratori del comparto. Previsto un aumento di 210 euro al quarto livello nel triennio, la corresponsione di 1.800 euro a titolo di una tantum per i periodi pregressi, e l’aumento di alcune voci variabili della retribuzione complessiva.Tra i punti salienti dell’intesa,protocolli per la prevenzione del rischio di aggressioni al personale, il raddoppio del periodo di aspettativa retribuita per le donne vittime di violenza di genere, la promozione di nuove forme flessibili di lavoro allo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.Sul piano normativo, infine, è stato avviato un importante lavoro di aggiornamento del sistema professionale, con l’obiettivo di una piena inclusione di tutte le figure attualmente operative nelle società di gestione aeroportuale.Il contratto è stato siglato dalle associazioni Assaeroporti e Aeroporti 2030 e i sindacati, ad eccezione della Fit Cisl.

sat/mrv

