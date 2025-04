L’ambasciatore Fanara: “Negli Emirati Arabi 600 imprese italiane, l’export vale 8 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Le relazioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sono eccellenti: per la prima volta nelle relazioni tra i due Paesi, il presidente degli Emirati Arabi Uniti è stato ricevuto in visita di Stato dal presidente Mattarella, a Roma nello scorso febbraio, e questo significa che è il momento più alto delle relazioni tra i due Paesi nella nostra storia”. Lo afferma Lorenzo Fanara, ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, intervistato da Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, format tv dell’agenzia Italpress. Per l’ambasciatore “c’è un grande interesse a collaborare, in particolare per lo sviluppo e la prosperità nell’Africa. Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il primo Paese investitore in Africa; questo è un dato politico ed economico di grande rilevanza”.sat/mrv

