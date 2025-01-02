Eurozona: ad agosto inflazione in aumento





ROMA (ITALPRESS) – Inflazione in lieve aumento nell’area euro ad agosto. Secondo le stime preliminari diffuse Eurostat, rispetto a luglio ci si attende un +0,1%, con un dato che si attesta al 2,1%. A trainare verso l’alto il costo della vita è soprattutto la voce “energia”. Lieve flessione per cibo, alcol e tabacco e servizi. Stabile l’indice per i beni industriali non energetici. E’ atteso un aumento dell’inflazione in Germania, mentre è prevista stabilità per Italia e Spagna. Lieve calo in Francia.

gsl