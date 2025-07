Estate, in Italia più stranieri

ROMA (ITALPRESS) – L’estate 2025 si prospetta come un’altra stagione da record per il turismo nel Bel Paese, con le statistiche che prevedono flussi consistenti, soprattutto dall’estero. Tuttavia, il panorama turistico italiano sta vivendo una metamorfosi silenziosa ma significativa, come rivela il monitoraggio Ipsos Future4Tourism: mentre i visitatori stranieri continuano ad affollare le coste e città d’arte, si registra un leggero arretramento dei vacanzieri italiani rispetto alle estati passate. Per il periodo luglio-settembre 2025, la percentuale di italiani pronti a fare le valigie scende al 72%, con un calo di 4 punti percentuali. Si assiste a un aumento di coloro che optano per dei long week-end, limitando i pernottamenti a un massimo di 3 notti, a scapito delle tradizionali vacanze prolungate. Nella scelta del periodo estivo si conferma un cambiamento già osservato nel 2024: luglio e agosto sono ormai alla pari nelle preferenze degli italiani, entrambi con il 37% delle scelte, mentre settembre attrae il restante 24%. La top 5 delle regioni italiane preferite vede una new entry: accanto alle confermate Sicilia, Toscana, Puglia e Trentino-Alto Adige, fa il suo ingresso la Calabria. Emilia-Romagna e Sardegna si confermano comunque molto vicine al podio, a testimonianza della loro costante attrattiva. Una tendenza significativa per l’estate 2025 è la crescente popolarità delle destinazioni montane, che registrano un incremento nelle preferenze dei vacanzieri, raggiungendo il 15% delle scelte.

mgg/gtr

