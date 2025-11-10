Economia IN EVIDENZA Video

ENI, l’ad Descalzi: “In Libia siamo essenziali”

Di

Nov 10, 2025
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “In Libia Eni si sente in una situazione abbastanza sicura in merito alla mitigazione del rischio sui progetti che stiamo sviluppando”. Lo ha affermato l’amministratore delegato, Claudio Descalzi, parlando con i giornalisti a Wall Street, dopo la cerimonia della campanella per celebrare i 30 anni di quotazione al New York Stock Exchange.
“In Libia produciamo gas che va tutto al Paese, e questo ha permesso loro di passare dal carbone al gas. Siamo diventati essenziali e questo ci ha permesso di salvaguardare la nostra produzione. Li stiamo aiutando, stiamo investendo, siamo gli unici investitori nel Paese per qualcosa che serve a loro”.xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: detenuto marocchino tenta il suicidio, salvato dai poliziotti

Nov 11, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 11 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 10, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Al Sud più pensionati che lavoratori

Nov 10, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: detenuto marocchino tenta il suicidio, salvato dai poliziotti

Nov 11, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, ATP Finals: buona la prima per Jannik Sinner, Auger-Aliassime battuto 7-5 6-1

Nov 11, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 11 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 10, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

ENI, l’ad Descalzi: “In Libia siamo essenziali”

Nov 10, 2025