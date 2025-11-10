ENI, l’ad Descalzi: “In Libia siamo essenziali”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “In Libia Eni si sente in una situazione abbastanza sicura in merito alla mitigazione del rischio sui progetti che stiamo sviluppando”. Lo ha affermato l’amministratore delegato, Claudio Descalzi, parlando con i giornalisti a Wall Street, dopo la cerimonia della campanella per celebrare i 30 anni di quotazione al New York Stock Exchange.

“In Libia produciamo gas che va tutto al Paese, e questo ha permesso loro di passare dal carbone al gas. Siamo diventati essenziali e questo ci ha permesso di salvaguardare la nostra produzione. Li stiamo aiutando, stiamo investendo, siamo gli unici investitori nel Paese per qualcosa che serve a loro”.xo9/sat/gtr

(Video di Stefano Vaccara)

