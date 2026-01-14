Economia IN EVIDENZA Video

Energia, il ministro Pichetto: “La sfida è renderci più autonomi possibile”

Di

Set 14, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “La nostra produzione nazionale di energia, sul fronte elettrico, è il 40%, ma complessivamente, rispetto ai trasporti, rispetto a quelle che sono le importazioni di fossili, noi siamo quasi totalmente dipendenti dall’estero. Quindi la sfida che abbiamo davanti è renderci più autonomi possibile, che significa più sicuri possibile”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento ‘Sovranità energetica e competitività’ a Palazzo Lombardia. “E tutto questo lo si può fare sul fronte elettrico solo aumentando la produzione di rinnovabili, aumentando quello che è il nostro mix termico, elettrico, fotovoltaico, eolico e naturalmente biomasse, quindi biogas che poi diventa biometano”.xm4/col4/gtr

Di

Articoli correlati

A4Zampe Attualità Video

PetNews Magazine – 14/9/2026

Set 14, 2026
Attualità Cronaca Video

Caltanissetta: blitz contro i combattimenti tra cani, sequestrati 13 pitbull e 6 indagati

Set 14, 2026
Salute & Scienza Video

Salute: ovaio policistico, perché l’insulina è il terzo incomodo

Set 14, 2026

Ti sei perso...

A4Zampe Attualità Video

PetNews Magazine – 14/9/2026

Set 14, 2026
Attualità Cronaca Video

Caltanissetta: blitz contro i combattimenti tra cani, sequestrati 13 pitbull e 6 indagati

Set 14, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Energia, il ministro Pichetto: “La sfida è renderci più autonomi possibile”

Set 14, 2026
TOP NEWS

Sinner resta in vetta al ranking Atp, Rybakina nuova regina mondiale

Set 14, 2026