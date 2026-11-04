Economia IN EVIDENZA Video

Electrolux, Urso: “Non licenziamenti ma investimenti, vince il lavoro di squadra”

Di

Nov 4, 2026
ROMA (ITALPRESS) –Abbiamo raggiunto l’obiettivo: un accordo che tutela i lavoratori e salvaguarda tutti gli stabilimenti di Electrolux in Italia, con oltre 100 milioni di euro di investimenti per garantire prospettive produttive di lungo periodo”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, annunciando il raggiungimento di un’intesa sul nuovo piano industriale di Electrolux, al termine di 30 ore di confronto serrato al Mimit con l’azienda e le organizzazioni sindacali.sat/gtr
(Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Festa del 4 novembre, le Frecce Tricolori sorvolano Montecitorio

Nov 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, Mattarella all’Altare della Patria

Nov 4, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: blitz della Polizia sul litorale, 4 arresti e 5 denunce

Nov 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Crans-Montana, Svizzera rinuncia a rimborso spese mediche dei feriti italiani

Nov 4, 2026
TOP NEWS

Fondazione Pfizer, per gli italiani prevenire è un valore ma i controlli latitano

Nov 4, 2026
TOP NEWS

Arriva a Roma “Vecchio a chi?”, il corto sulla longevità con Fasi e Sport e Salute

Nov 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Festa del 4 novembre, le Frecce Tricolori sorvolano Montecitorio

Nov 4, 2026