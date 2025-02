Ecco ‘CIA Alessandria-Asti’ per un’agricoltura più forte: Ferrando presidente, Viarenghi direttore

Con l’Assemblea costitutiva, svolta ieri ad Asti, le storiche realtà agricole CIA delle 2 province diventano una cosa sola, con 3.000 aziende associate e 108 dipendenti: “CIA Alessandria-Asti” è nata con atto firmato dal notaio Carlo Conforti. Una fusione strategica che crea una realtà più forte e strutturata per affrontare le sfide, sempre più complesse, del settore agricolo.

LE CARICHE – La presidente è Daniela Ferrando (AL, corilicoltrice, apicoltrice, imprenditrice viticola a Trisobbio); i suoi vice sono Amedeo Cerutti (AT, allevatore Razza Piemontese a Moransengo) e Piero Trinchero (AL, produttore vitivinicolo e corilicolo a Bistagno).

Il comitato esecutivo è composto da Massimo Ponta, Gabriele Gaggino, Marco Deambrogio, Domenico Biglieri, Matteo Massa, Davide Sartirana, Enzo Crucco, Ivano Andreos, Franca Dino, Marco Capra.

Il direttore è Paolo Viarenghi, i due vice Cinzia Cottali (vicario) e Franco Piana.

Prima foto di gruppo post-fusione

UFFICI DEL TERRITORIO – I 108 dipendenti sono distribuiti su 9 uffici (Alessandria, Asti, Castelnuovo Calcea, Montiglio, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Ovada, Acqui Terme); le aziende agricole associate sono circa 3.000; le società di servizi sono CAA AS srl (servizi tecnici di Impresa) e Asso Agricoltura e Servizi srl (servizi alle Persone, Fiscale e Impresa). Si rafforzano il Caf Cia e il Patronato Inac.

L’Ufficio stampa è tutto nelle mani dell’alessandrina Jenny Notarianni.

La fusione si propone di ottimizzare l’operatività e i servizi offerti agli associati, puntando a una gestione più efficiente delle risorse e all’ampliamento delle opportunità per le imprese agricole, con diverse professionalità in organico. Tra le principali aree di intervento, ci saranno il potenziamento dei servizi di consulenza e la gestione comune di progetti di sviluppo rurale e innovazione.

Il nuovo sito web è www.ciaal-at.it; i social network sono Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, LinkedIn sotto il nickname Cia Alessandria-Asti, più il servizio di messaggistica broadcast whatsapp Cia Informa (342-7526550) e il mensile Nuova Agricoltura (in distribuzione cartacea in tutto il Piemonte e versione digitale online).

Il direttore Viarenghi con i dirigenti Fini, Carenini e la presidente Ferrando