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Decreto Lavoro, Meloni: “Punto di avvio per un patto con le parti sociali”

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Apr 28, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Vediamo questo provvedimento anche come un punto di partenza di un’alleanza, di un patto con i corpi intermedi, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali molto più ampio, al quale ho fatto riferimento in diverse occasioni. Non è una dichiarazione di principio, è invece una scelta concreta che poi si deve costruire, provvedimento dopo provvedimento, con chi è disponibile”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto Lavoro. “Siamo convinti che la sfida per un lavoro di qualità si vinca solo ed esclusivamente se facciamo squadra, se lavoriamo tutti nella stessa direzione e se cerchiamo di dimostrare questa volontà con i fatti”.
sat/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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