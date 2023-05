Danni maltempo, la Regione sblocca 2.8 milioni: 528.000 euro alla provincia di Alessandria

Sono 40 i progetti per 36 Comuni in Piemonte che potranno usufruire della prima trance 2023 del contributo regionale per un totale di circa 2.796.000 euro. Lo stanziamento, approvato con la recente delibera di maggio, si aggiunge ai fondi già stanziati nel 2022, raggiungendo quasi 10 milioni di euro per 183 interventi.

Sono fondi totalmente della Regione che l’Amministrazione è riuscita a sbloccare per riprendere le graduatorie di fine 2022. I danni da maltempo hanno messo a dura prova le finanze degli enti locali e una delle priorità è supportare i sindaci nella messa in sicurezza dei territori.

Distribuzione dei fondi

Provincia di Alessandria – 528.000 euro (13 interventi in 9 comuni).

(13 interventi in 9 comuni). Provincia di Asti – 47.000 euro (2 comuni).

(2 comuni). Provincia di Biella – 36.000 euro (2 progetti).

– (2 progetti). Provincia di Cuneo – 465.000 euro (6 progetti).

(6 progetti). Provincia di Novara – 430.000 euro (2 progetti).

– (2 progetti). Provincia di Torino – 426.000 euro (8 progetti).

(8 progetti). Provincia di Vercelli – 458.000 euro (3 progetti).

(3 progetti). Provincia di Verbania – 406.000 euro (4 progetti).

Progetti in provincia

Nell’Alessandrino gli interventi saranno nei comuni di Carrega Ligure (2 interventi: strada Chiapparo e serra comunale Connio-Carrega); Strevi (strada comunale Bagnario); Tortona (3 interventi: Museo Orsi, immobili comunali, illuminazione pubblica); Stazzano (cimitero a Vargo); San Giorgio Monferrato (deflusso Torrente Gattola); Castelletto D’Orba (strada comunale Crivella-Ravino); Bosio (strada comunale Vico Amore); Dernice (piazzale accesso al castello); Cabella Ligure (strada comunale frazione Celio).