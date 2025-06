VALDAGNO (VICENZA) (ITALPRESS) – Cromaplast è un’azienda nata nel 1967, occupa circa 200 persone, produce componenti estetici per il settore auto, che esporta in circa 20 paesi del mondo. Ha fatto della sostenibilità negli ultimi anni il leitmotiv dei suoi progetti, soprattutto nell’ambito della formazione. Progetti formativi che Cromaplast ha intrapreso in collaborazione con Fondimpresa, il fondo interprofessionale promosso da Confindustria, CGIL, CISL e UIL.

